2019-11-25T03:56:48+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: магия в прямом эфире

Что приморцу хороШоу: магия в прямом эфире, ЛюSEA и юная звездочкаЧто приморцу хороШоу: магия в прямом эфире, ЛюSEA и юная звездочка

Эфир 25 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: магия в прямом эфире

00:00
00:00

В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в гости снова придет Демид Воронцов, экстрасенс и ведун. Поговорим об ауре, сглазах и венцах, а также о его впечатлениях о Приморском крае.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: магия в прямом эфире, ЛюSEA и юная звездочка.

Скачать передачу [mp3, 100.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают юную красавицу в черном платье
Федеральные синоптики предупреждают об опасной погоде в Приморье
Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство
Власти Владивостока бросили на борьбу со снегом спецтехнику
В страшной аварии в Приморье погиб 10-летний мальчик
Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко
Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября
Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина
15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей