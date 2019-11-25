СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-25T03:56:41+03:00

Что приморцу хороШоу: ЛюSEA и юная звездочка в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье»

Что приморцу хороШоу: ЛюSEA и юная звездочка в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» 00:00 00:00

В 9:00 в гостях певица, исполнительница хита «Дороже золота» Люся Алексеенко (ЛюSEA) и юная солистка студии эстрадного вокала «Жемчужина» Варвара Литвинцева, которая в свои 9 лет способная пением поднять многотысячный зал. Поговорим о ближайших концертах, узнаем секреты голоса и вместе споем в прямом эфире.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.