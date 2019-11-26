СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-26T09:59:10+03:00

Что приморцу хороШоу: опять снег, школьник чистит снег и дорогой новогодний стол

Что приморцу хороШоу: когда в крае похолодает, почему школьник чистил козырек школы от снега и нашли ли тигрята свою маму? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 расскажем об очередном снегопаде во Владивостоке, поговорим об уссурийском школьнике, который в легкой одежде чистил козырек, а также расскажем о тигрятах, нашедших маму.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.