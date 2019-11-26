СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-26T09:59:10+03:00

Что приморцу хороШоу: что такое ключевая ставка Банка России и на что она влияет?

Что приморцу хороШоу: что такое ключевая ставка Банка России и на что она влияет? 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Антон Гулевич, главный экономист экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России. Восемь раз в год Банк России принимает решение по ключевой ставке. Последние четыре раза главный банк страны ключевую ставку снижал. Как это отразилось на простых приморцах? Как связаны между собой основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России и уровень инфляции? От чего зависит изменение цен в Приморском крае? На эти вопросы ответим вместе с экспертом.

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