СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-27T06:01:59+03:00

Что приморцу хороШоу: опять северокорейцы, спорт и политика и мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС»

Что приморцу хороШоу: будут ли продлевать мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС» и зачем раздули скандал в школе Уссурийска? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 расскажем об очередных браконьерах из КНДР в Приморье, поговорим о чистящем снег в школе мальчике и обсудим мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС».

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.