Что приморцу хороШоу: будут ли продлевать мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС» и зачем раздули скандал в школе Уссурийска?
Эфир 27 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: будут ли продлевать мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС» и зачем раздули скандал в школе Уссурийска?
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 расскажем об очередных браконьерах из КНДР в Приморье, поговорим о чистящем снег в школе мальчике и обсудим мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС».
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: опять северокорейцы, спорт и политика и мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС».