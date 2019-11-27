СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-27T06:01:59+03:00

Больше ППравил: депутат думы Владивостока Виктор Аблапов о дворовых турнирах и о спорте в своей жизни

Больше ППравил: депутат думы Владивостока Виктор Аблапов о дворовых турнирах и о спорте в своей жизни 00:00 00:00

В 9:00 начнется еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. В гостях - депутат думы города Владивостока Виктор Аблапов. Поговорим о спорте в жизни политиков, мотивации, а также узнаем о проекте по дворовому футболу и хоккею.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.