СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-28T08:16:54+03:00

Смерть приморской красавицы от рук отвергнутого поклонника в «Теме дня» на радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В 8:00 эфире радио «Комсомольская правда» поговорим на серьезную и очень трагичную тему. В приморском поселке Кировский в реке нашли тело 17-летней красавицы-студентки. Девушка ушла гулять со своим хорошим другом, который был в нее влюблен. Парень не принял отказ дамы сердца, изнасиловал и убил ее. Его зовут Антон и он - сын сотрудницы местной полиции.

В эфире мы расскажем историю как она есть. Помогут нам в этом родственники Даши и люди, которые хорошо знали девочку. Посмотрим на трагедию их глазами, а также выясним - кто такой Антон и как его покрывала мама.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.