Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за горячую воду за 2017 год?
Эфир 28 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за тепло за 2017 год?
В 9:00 в гостях Валерий Червонный – заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и Владимир Матвиец – начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Тема разговора - перерасчет за горячее водоснабжение, который придется платить почти всем жителям Владивостока.
Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за тепло за 2017 год?.
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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.