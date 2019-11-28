2019-11-28T07:13:24+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за горячую воду за 2017 год?

Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за горячую воду за 2017 год?Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за горячую воду за 2017 год?

Эфир 28 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за тепло за 2017 год?

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В 9:00 в гостях Валерий Червонный – заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и Владимир Матвиец – начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Тема разговора - перерасчет за горячее водоснабжение, который придется платить почти всем жителям Владивостока.

Что приморцу хороШоу: почему владивостокцам придется доплатить за тепло за 2017 год?.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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