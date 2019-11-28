СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-28T16:01:22+03:00

Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать?

Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать? 00:00 00:00

В 10:00 в эфире наша традиционная программа «Народный адвокат» с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Здесь мы разговариваем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Наши слушатели могут задать свой вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь от одного из лучших адвокатов Приморского края.Телефон в студии 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-000-10-03. Тема эфира - изменения в законопроект о "домашнем насилии" и как административная статья может превратиться в уголовную.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.