2019-11-28T16:01:22+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Алексей САМУСЬКОВ

Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать?

Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать?Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать?

Эфир 28 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: какие изменения вносятся в законопроект о «домашнем насилии» и почему они не будут работать?

00:00
00:00

В 10:00 в эфире наша традиционная программа «Народный адвокат» с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Здесь мы разговариваем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Наши слушатели могут задать свой вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь от одного из лучших адвокатов Приморского края.Телефон в студии 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-000-10-03. Тема эфира - изменения в законопроект о "домашнем насилии" и как административная статья может превратиться в уголовную.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 100.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В первый день зимы Приморье завалит снегом
Приморец забил приятеля кочергой
Кого-то дома по голове погладят: 15-летний подросток-рецидивист из Владивостока угнал автомобиль у пенсионера
Хотел хорошо пахнуть: житель пытался украсть средства личной гигиены из магазина во Владивостоке
Приморец испугался, что у него заберут «Приус», и выплатил 208 тысяч рублей
Житель Владивостока причинил государству ущерб на 2,5 миллиона рублей
Матч за звание чемпионки мира по шахматам состоится во Владивостоке
У сайта приморской Мариинки появился двойник, продающий билеты в два раза дороже
Мужчина в балаклаве ограбил пит-стоп в Артеме
Зря ловили: 24 тонны мороженой кеты уничтожат в Приморье
Фонд «Восточный Порт» учредил в школах Врангеля стипендию имени Виктора Васяновича
Подозреваемого в убийстве приморской красавицы Даши отправили в изолятор
Прокуратора проводит проверку после разлива ртути в приморской школе
Оранжевый код опасности: в Приморье полдня будет хозяйничать штормовой ветер