Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»
Эфир 29 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»
В 9:00 в гостях Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока и Дмитрий Тройнич, специалист управления транспорта. Вместе с ними обсудим проект новой городской маршрутной сети, поговорим о ее плюсах и минусах, обсудим сокращение популярных маршрутов, а также ответим на вопросы читателей и слушателей.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу.