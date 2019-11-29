СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-29T04:44:02+03:00

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу

Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока и Дмитрий Тройнич, специалист управления транспорта. Вместе с ними обсудим проект новой городской маршрутной сети, поговорим о ее плюсах и минусах, обсудим сокращение популярных маршрутов, а также ответим на вопросы читателей и слушателей.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.