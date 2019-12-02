СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-02T04:36:44+03:00

Что Владивостоку от столицы и все о бюджете Приморья в эфире радио «Комсомольская правда»

Что Владивостоку от столицы и все о бюджете Приморья в эфире радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

Сегодня в 9:00 в гостях у радио «Комсомольская правда» Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края. Узнаем на какие преференции и дотации претендует Владивосток после того, как его сделали столицей региона, обсудим бюджет края на следующий год, а также поговорим о рекордном транше из федеральной казны.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.