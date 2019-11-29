Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу
Эфир 29 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу
В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда» расскажем о новогодних желаниях и как их загадывать, обсудим погоду на выходные и поговорим о парне из Владивостока, который получил серьезные травмы, попал в другой регион, но его поддержали местные жители, причем абсолютно ему незнакомые.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу.