2019-11-29T04:44:19+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформуЧто приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу

Эфир 29 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу

00:00
00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда» расскажем о новогодних желаниях и как их загадывать, обсудим погоду на выходные и поговорим о парне из Владивостока, который получил серьезные травмы, попал в другой регион, но его поддержали местные жители, причем абсолютно ему незнакомые.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу.

Скачать передачу [mp3, 98.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Три маршрута оставят без изменений после автобусной реформы во Владивостоке
Отгрузка АО «Восточный Порт» полумиллиардной тонны угля стала одним из ключевых событий «Транспортной недели» в Москве
В зиму с теплом и снегом: синоптики назвали время следующего снегопада во Владивостоке
В мэрии рассказали, какие автобусы останутся у жителей БАМа
В Приморье подросток поссорился с пожилым собутыльником и заколол его вилами
Группа РусГидро проводит практические занятия в рамках смены «Энергия Старта» в детском центре «Океан»
Пьяный дед-юморист звонил в полицию Находки из реабилитационного центра, матерился и рассказывал о преступлениях
В мэрии рассказали о судьбе автобусного маршрута Маяк - Варяг
Что за праздник? Во Владивостоке 4-балльные пробки
Не доверяйте молодежи: приморочка хотела завещать дочери подруги квартиру, но ее обманули
«Вероника, беги»: в приморской школе восьмиклассник избил ученицу палкой
В соцсетях онлайн: в Приморье пропала или не пропала девушка-подросток
Федеральные синоптики определили степень опасности погодных явлений в Приморье
В первый день зимы Приморье завалит снегом
Приморец забил приятеля кочергой
Кого-то дома по голове погладят: 15-летний подросток-рецидивист из Владивостока угнал автомобиль у пенсионера
Хотел хорошо пахнуть: житель пытался украсть средства личной гигиены из магазина во Владивостоке
Приморец испугался, что у него заберут «Приус», и выплатил 208 тысяч рублей
Житель Владивостока причинил государству ущерб на 2,5 миллиона рублей
Матч за звание чемпионки мира по шахматам состоится во Владивостоке
У сайта приморской Мариинки появился двойник, продающий билеты в два раза дороже
Мужчина в балаклаве ограбил пит-стоп в Артеме
Зря ловили: 24 тонны мороженой кеты уничтожат в Приморье
Фонд «Восточный Порт» учредил в школах Врангеля стипендию имени Виктора Васяновича
Подозреваемого в убийстве приморской красавицы Даши отправили в изолятор
Прокуратора проводит проверку после разлива ртути в приморской школе
Оранжевый код опасности: в Приморье полдня будет хозяйничать штормовой ветер