СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-29T04:44:19+03:00

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу

Что приморцу хороШоу: загадываем новогодние желания, рассказываем погоду на выходные и обсуждаем автобусную реформу 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда» расскажем о новогодних желаниях и как их загадывать, обсудим погоду на выходные и поговорим о парне из Владивостока, который получил серьезные травмы, попал в другой регион, но его поддержали местные жители, причем абсолютно ему незнакомые.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.