2019-12-02T08:05:57+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабря

Что приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабряЧто приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабря

Эфир 2 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабря

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А в 8:00 подведем итоги прошедшей недели. Поговорим о спасении горе-рыбаков, обсудим выходной 31 декабря, а также расскажем о том, куда слетать на Новый год.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что Владивостоку от столицы и все о бюджете Приморья в эфире радио «Комсомольская правда».

Скачать передачу [mp3, 100.1 МБ]
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