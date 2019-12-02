СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-02T08:05:57+03:00

Что приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабря

Что приморцу хороШоу: спасение горе-рыбаков и будет ли выходной 31 декабря 00:00 00:00

А в 8:00 подведем итоги прошедшей недели. Поговорим о спасении горе-рыбаков, обсудим выходной 31 декабря, а также расскажем о том, куда слетать на Новый год.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.