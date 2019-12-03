2019-12-03T05:45:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: книга за ответ и новый циклон

Что приморцу хороШоу: книга за ответ, новый циклон и Дед Мороз в студииЧто приморцу хороШоу: книга за ответ, новый циклон и Дед Мороз в студии

Эфир 3 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: книга за ответ и новый циклон

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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 в гостях Дмитрий Виноградов, автор книги «История о маленькой девочке Алисе и ее удивительных друзьях». Книга достанется первому, кто ответит на вопрос, который придумал сам автор. Слушайте эфир и будьте первыми, кто даст правильный ответ.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: книга за ответ, новый циклон и Дед Мороз в студии.

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