СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-04T06:20:35+03:00

Что приморцу хороШоу: письма Деду Морозу, ЗОЖ на праздниках и разговор с парламентарием

Что приморцу хороШоу: письма Деду Морозу, резкое похолодание и шествие добрых волшебников 00:00 00:00

В эфире радио "Комсомольская правда" в 8:00 напишем письма Деду Морозу, расскажем о резком похолодании до -30 и обсудим перекрытие центра Владивостока.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.