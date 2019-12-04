СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-04T06:20:17+03:00

Что приморцу хороШоу: о бюджете края, новом столичном статусе Владивостока и районных проблемах

Что приморцу хороШоу: о бюджете края, новом столичном статусе Владивостока и районных проблемах 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Владимир Беспалов, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о бюджете региона, новом столичном статусе Владивостока и работе парламента края в целом.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.