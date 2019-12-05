СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-05T05:26:39+03:00

Что приморцу хороШоу: как стать успешной бизнес-вумен и оставаться при этом женой и мамой?

Что приморцу хороШоу: как стать успешной бизнес-вумен и оставаться при этом женой и мамой? 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Ольга Кудинова, куратор направления развития социального предпринимательства центра «Мой бизнес», Лариса Бутенко, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», Ольга Лобусова, предприниматель и создатель и руководитель двух проектов - «Музыкальная школа «Виртуозы» и творческое пространство «Арт-Тир». Тема разговора: женское предпринимательство. Узнаем, как вести успешный бизнес и оставаться женой и мамой, а также обсудим стереотипы о бизнес-вумен.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.