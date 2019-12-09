9 Дек. 00:00 2019-12-09T08:13:34+03:00

Что приморцу хороШоу: чем занимаются пенсионеры и молодежь в новом центре досуга «Наш район»? 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Галина Пименова и Лидия Буданова - жительницы Первореченского района, которые пришли поделиться радостью: теперь они пользуются услугами нового центра досуга, открытого при поддержке фонда «Наш район». Узнаем, чем занимаются пенсионеры и как можно им помочь.

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