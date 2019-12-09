Что приморцу хороШоу: чем занимаются пенсионеры и молодежь в новом центре досуга «Наш район»?
Эфир 9 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: чем занимаются пенсионеры и молодежь в новом центре досуга «Наш район»?
В 9:00 в гостях Галина Пименова и Лидия Буданова - жительницы Первореченского района, которые пришли поделиться радостью: теперь они пользуются услугами нового центра досуга, открытого при поддержке фонда «Наш район». Узнаем, чем занимаются пенсионеры и как можно им помочь.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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