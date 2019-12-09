9 Дек. 00:00 2019-12-09T08:13:34+03:00

Здоровый разговор: опасны ли для здоровья вейпы, электронные сигареты и испарители IQOS? 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Светлана Осина, заместитель главного врача по медицинской работе Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы. Тема: вред вейпов и электронных сигарет для здоровья и общества. Узнаем насколько эти системы помогают отказаться от обычных сигарет и развенчаем мифы об их полезности.

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