Что приморцу хороШоу: ограбление с гранатою в кармане, траты на Новый год и теплый декабрь
Эфир 10 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: ограбление с гранатою в кармане, траты на Новый год и теплый декабрь
Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" в 8:00 поговорим о дерзком ограблении в Находке, расскажем о погоде на неделю и обсудим траты на Новый год.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.