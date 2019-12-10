2019-12-10T04:51:18+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: зачем жителям Нейбута перекрыли дорогу и почему голодные медведи окружили людей?

Эфир 10 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: зачем жителям Нейбута перекрыли дорогу и почему голодные медведи окружили людей?

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В 9:00 расскажем о ребенке с температурой, которого положили в больничный коридор, поговорим о голодных медведях, окруживших людей, а также обсудим отрезанные дома на Нейбута.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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