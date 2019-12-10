СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-10T04:51:18+03:00

Что приморцу хороШоу: зачем жителям Нейбута перекрыли дорогу и почему голодные медведи окружили людей? 00:00 00:00

В 9:00 расскажем о ребенке с температурой, которого положили в больничный коридор, поговорим о голодных медведях, окруживших людей, а также обсудим отрезанные дома на Нейбута.

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