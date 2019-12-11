СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-11T07:10:09+03:00

Что приморцу хороШоу: разговор с парламентарием о столичном Владивостоке и бюджете региона 00:00 00:00

Сегодня в 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» гость - Алексей Козицкий, заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о бюджете региона, узнаем все про ввод очистных и обсудим новый столичный статус Владивостока.

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