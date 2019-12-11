2019-12-11T07:10:09+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: разговор с парламентарием о столичном Владивостоке и бюджете региона

Эфир 11 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: разговор с парламентарием о столичном Владивостоке и бюджете региона

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Сегодня в 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» гость - Алексей Козицкий, заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о бюджете региона, узнаем все про ввод очистных и обсудим новый столичный статус Владивостока.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: разговор с парламентарием, все о столичном Владивостоке, а также спорт и политики.

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