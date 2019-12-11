СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-11T07:10:09+03:00

Больше ППравил: о спорте и политике с Полиной Степаненко и Романом Серебряковым 00:00 00:00

В 9:00 эфире еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Гость - Роман Серебряков, депутат думы Лесозаводского муниципального района. Поговорим о спорте в жизни политиков.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.