СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-12T05:18:19+03:00

Что приморцу хороШоу: Владимир Беспалов об итогах заседания ЗСПК и бюджете региона на 2020 год 00:00 00:00

В 8:00 в гостях Владимир Беспалов, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края. Накануне прошло очередное заседание Законодательного собрания Приморья, о его итогах и поговорим в нашем эфире.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.