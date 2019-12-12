Что приморцу хороШоу: Владимир Беспалов об итогах заседания ЗСПК и бюджете региона на 2020 год
Эфир начнется 12 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: Владимир Беспалов об итогах заседания ЗСПК и бюджете региона на 2020 год
В 8:00 в гостях Владимир Беспалов, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края. Накануне прошло очередное заседание Законодательного собрания Приморья, о его итогах и поговорим в нашем эфире.
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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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