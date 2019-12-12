2019-12-12T05:18:19+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: Владимир Беспалов об итогах заседания ЗСПК и бюджете региона на 2020 год

Эфир начнется 12 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Владимир Беспалов об итогах заседания ЗСПК и бюджете региона на 2020 год

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В 8:00 в гостях Владимир Беспалов, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края. Накануне прошло очередное заседание Законодательного собрания Приморья, о его итогах и поговорим в нашем эфире.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье».

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