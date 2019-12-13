СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-13T05:50:14+03:00

Снюс - новая никотиновая эпидемия или страшилки взрослых? Все о новом тренде, захлестнувшем молодежь, в эфире радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

О жевательном табаке, который называют снюс, кричит вся страна. Тренд захватил молодежь почти во всех регионах страны. Специалисты бьют тревогу: снюс отравляет организм и делает вас заложниками вредной привычки. Так ли это и как именно жевательный табак действует на человека - узнаем в 9:00 в эфире радио "КП" вместе с Валентиной Прокопенко, главным специалистом - экспертом управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю и Александром Кубиковым, заведующим отделением кабинета наркологических расстройств Краевого наркологического диспансера.

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