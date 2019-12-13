2019-12-13T05:50:14+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Снюс - новая никотиновая эпидемия или страшилки взрослых? Все о новом тренде, захлестнувшем молодежь, в эфире радио "Комсомольская правда"

Эфир 13 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Снюс - новая никотиновая эпидемия или страшилки взрослых? Все о новом тренде, захлестнувшем молодежь, в эфире радио "Комсомольская правда"

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О жевательном табаке, который называют снюс, кричит вся страна. Тренд захватил молодежь почти во всех регионах страны. Специалисты бьют тревогу: снюс отравляет организм и делает вас заложниками вредной привычки. Так ли это и как именно жевательный табак действует на человека - узнаем в 9:00 в эфире радио "КП" вместе с Валентиной Прокопенко, главным специалистом - экспертом управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю и Александром Кубиковым, заведующим отделением кабинета наркологических расстройств Краевого наркологического диспансера.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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