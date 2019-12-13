СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-13T05:50:26+03:00

Что приморцу хороШоу: разыгрываем подарки ко Дню чая и обсуждаем суеверия на пятницу 13-е 00:00 00:00

В 8:00 в эфире разыгрываем подарки, подготовленные ко Дню чая, а также рассказываем о суевериях и приметах на пятницу 13-е.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.