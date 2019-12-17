СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-17T07:24:39+03:00

Что приморцу хороШоу: где взять деньги на старт своего бизнеса? 00:00 00:00

В 8:00 в гостях Елена Карионова, директор Микрокредитной компании Приморского края (МКК) и Ирина Голещихина, генеральный директор клиники и клуба красоты Ирины Голещихиной, врач-косметолог, эксперт Росздравнадзора по Приморскому краю в области косметологии. Узнаем, где взять деньги на свой бизнес и какую помощь и поддержку можно получить в крае.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.