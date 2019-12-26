Константин Богданенко о развитии Дальнего Востока, Камчатке и землях минобороны

СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-26T09:50:57+03:00

Константин Богданенко о развитии Дальнего Востока, планах на губернаторство и землях минобороны 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Константин Богданенко, бывший вице-губернатор Приморского края, экс-глава Инвестиционного агентства Приморского края. Поговорим об увольнениях, обсудим губернаторские планы и расскажем о DNS.

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