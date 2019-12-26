СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-26T07:11:54+03:00

Каким будет Правительство Приморья, кто стал новым советником губернатора и новые правила в поездах 00:00 00:00

В 9:00 поговорим про новое правительство, обсудим правила проезда в поездах и расскажем о болезнях, которые можно подхватить от собак.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.