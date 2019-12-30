СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-30T04:33:54+03:00

Новый год на носу, погода на неделю и вредные продукты на новогоднем столе 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда» поговорим о приближающемся празднике, расскажем, какие продукты покупать не стоит, а также узнаем о погоде на неделю.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.