2019-12-30T04:33:43+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Восходящая звездочка Екатерина Гаврилюк в студии радио «Комсомольская правда»

Эфир 30 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Восходящая звездочка Екатерина Гаврилюк в студии радио «Комсомольская правда»

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В 9:00 в гостях Екатерина Гаврилюк, полуфиналистка «Голос.дети», участница «Лучше всех» на Первом канале и Елена Виноградова, руководитель детского продюсерского центра Star Kids Vinograd. Поговорим о детском музыкальном творчестве во Владивостоке, узнаем с чего начать свой творческий путь, а также о мечтах и целях юных звездочек.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Новый год на носу, погода на неделю и восходящая звездочка Екатерина Гаврилюк.

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17 Декабря 2019 3:03 - 4:02

Что приморцу хорошоу

Тема: Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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