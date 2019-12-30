СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-30T04:33:43+03:00

Восходящая звездочка Екатерина Гаврилюк в студии радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Екатерина Гаврилюк, полуфиналистка «Голос.дети», участница «Лучше всех» на Первом канале и Елена Виноградова, руководитель детского продюсерского центра Star Kids Vinograd. Поговорим о детском музыкальном творчестве во Владивостоке, узнаем с чего начать свой творческий путь, а также о мечтах и целях юных звездочек.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.