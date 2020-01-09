9 Янв. 2020 2020-01-09T04:38:11+03:00

Драка врача и пациента, машины подо льдом и последствия метели - все о прошедших новогодних праздниках на радио "КП" 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" подведем итоги новогодних праздников и расскажем о самых громких и интересных случаях. Обсудим драку врача и женщины с ребенком, поговорим об обстреле детей в Артеме и о провалившихся под лед машинах в Воеводе, а также узнаем погоду на короткую рабочую неделю.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.