9 Янв. 2020 2020-01-09T04:38:19+03:00

Экстремалы на Русском мосту, вывоз снега после метели и массовые ДТП - все о прошедших новогодних праздниках на радио "КП" 00:00 00:00

В 9:00 расскажем о вывозе снега и количестве ДТП, которые произошли в метель, обсудим экстремалов, проехавших по Русскому мосту, и узнаем как похудеть после новогодних застолий.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.