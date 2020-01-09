2020-01-09T04:38:19+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Экстремалы на Русском мосту, вывоз снега после метели и массовые ДТП - все о прошедших новогодних праздниках на радио "КП"

Эфир 9 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Экстремалы на Русском мосту, вывоз снега после метели и массовые ДТП - все о прошедших новогодних праздниках на радио "КП"

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В 9:00 расскажем о вывозе снега и количестве ДТП, которые произошли в метель, обсудим экстремалов, проехавших по Русскому мосту, и узнаем как похудеть после новогодних застолий.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Драка врача и пациента, машины подо льдом и последствия метели - все о прошедших новогодних праздниках на радио "КП".

Скачать передачу [mp3, 39.8 МБ]
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Что приморцу хорошоу

Тема: Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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