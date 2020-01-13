13 Янв. 2020 2020-01-13T08:16:17+03:00

Пожар в конном клубе, погода на неделю и День российской печати - обо всем на радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда» подводим итоги прошедшей недели и вспоминаем самые яркие события. Поговорим о пожаре в конном клубе, после которого пострадало много лошадей, расскажем погоду на неделю, а также обсудим вывоз мусора и смену схемы движения некоторых автобусов.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.