10 Янв. 2020 2020-01-10T05:06:39+03:00

Какой будет погода в Приморье на выходные и какой штраф заплатит авиадебошир за курение в самолете? 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем погоду на предстоящие выходные, расскажем о дебошире, которые не смог пережить полет без сигаретки, и поговорим о коротких рабочих неделях в 2020 году.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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