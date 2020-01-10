2020-01-10T05:06:39+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Какой будет погода в Приморье на выходные и какой штраф заплатит авиадебошир за курение в самолете?

Эфир 10 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Какой будет погода в Приморье на выходные и какой штраф заплатит авиадебошир за курение в самолете?

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В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем погоду на предстоящие выходные, расскажем о дебошире, которые не смог пережить полет без сигаретки, и поговорим о коротких рабочих неделях в 2020 году.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Погода на выходные, автошкола-обманщик и несколько видов гриппа в Приморье - обо всем на радио "КП".

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