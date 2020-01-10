10 Янв. 2020 2020-01-10T13:28:14+03:00

Разбирательства обманутых учеников с автошколой и циркуляцие вирусов гриппа в Приморье 00:00 00:00

В 9:00 обсудим лже-автошколу, которая завлекла к себе клиентов и "кинула" на деньги, расскажем о спасенном туристе и поговорим о нескольких видах гриппа, которые гуляют по Приморью.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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