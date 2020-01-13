13 Янв. 2020 2020-01-13T08:16:17+03:00

Главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский о современной журналистике и ее трендах 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Андрей Островский, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке». Сегодня отмечается День российской печати. В 1703 году в Москве вышел первый номер первой в России газеты «Ведомости». В 1992 году в честь этого события был учрежден День российской печати. Вместе с Андреем Островским поговорим о состоянии приморской журналистики и узнаем, кто такой настоящий и ценный журналист.

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