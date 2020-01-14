14 Янв. 2020 2020-01-14T04:04:07+03:00

Чем будут удивлять жителей и гостей Владивостока на фестивале корюшки? 00:00 00:00

Сегодня беседуем с организатором фестиваля корюшки 2020 во Владивостоке Галиной Цесарской и шеф-поваром ресторана дальневосточной кухни Port Cafe Вячеславом Анзулисом. Узнаем о кулинарных изысках, которые приготовили участники фестиваля и побеседуем о популяризации гастрономических фестивалей.

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