2020-01-14T04:04:07+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Чем будут удивлять жителей и гостей Владивостока на фестивале корюшки?

Эфир 14 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Чем будут удивлять жителей и гостей Владивостока на фестивале корюшки?

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Сегодня беседуем с организатором фестиваля корюшки 2020 во Владивостоке Галиной Цесарской и шеф-поваром ресторана дальневосточной кухни Port Cafe Вячеславом Анзулисом. Узнаем о кулинарных изысках, которые приготовили участники фестиваля и побеседуем о популяризации гастрономических фестивалей.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Чем будут удивлять на фестивале корюшки и как объехать полмира за год?.

Скачать передачу [mp3, 39.9 МБ]
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