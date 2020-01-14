14 Янв. 2020 2020-01-14T04:04:48+03:00

Как объехать полмира за полтора года, сколько на это нужно денег и как преодолеть языковой барьер? 00:00 00:00

Наш гость сегодня - Валентина Пустозерова - путешественница, которая за год умудрилась объехать полмира. Узнаем, как накопить денег на подобные путешествия, преодолеть языковой барьер и не попасть в передряги в чужой стране.

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