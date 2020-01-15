2020-01-15T03:54:31+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Все о работе следователя в Приморском крае на радио "Комсомольская правда"

Эфир 15 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Все о работе следователя в Приморском крае на радио "Комсомольская правда"

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Сегодня у нас в гостях старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции - Аврора Викторовна Римская. Вместе с ней подведем итоги 2019 года и обсудим все тонкости этой профессии.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

День образования Следственного комитета России и как полюбить бег зимой и летом?.

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