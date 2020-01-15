15 Янв. 2020 2020-01-15T03:54:31+03:00

Все о работе следователя в Приморском крае на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Сегодня у нас в гостях старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции - Аврора Викторовна Римская. Вместе с ней подведем итоги 2019 года и обсудим все тонкости этой профессии.

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