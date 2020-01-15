15 Янв. 2020 2020-01-15T03:54:20+03:00

Как полюбить бег и марафоны зимой и летом? 00:00 00:00

В нашей еженедельной программе “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко побеседуем сегодня о любви к бегу. Наш гость - Ольга Гаева - спортивный директор марафонов. Вместе узнаем, как полюбить бег зимой и летом. Поговорим о ледовом марафоне, и узнаем пару секретов ЗОЖ от Ольги Гаевой.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.