Как полюбить бег и марафоны зимой и летом?
Эфир 15 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как полюбить бег и марафоны зимой и летом?
В нашей еженедельной программе “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко побеседуем сегодня о любви к бегу. Наш гость - Ольга Гаева - спортивный директор марафонов. Вместе узнаем, как полюбить бег зимой и летом. Поговорим о ледовом марафоне, и узнаем пару секретов ЗОЖ от Ольги Гаевой.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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