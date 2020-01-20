20 Янв. 2020 2020-01-20T05:03:49+03:00

Как прошли Крещениские купания, что нового в автобусной сети Владивостока и почему пенсионерка продает пирожки на льду? 00:00 00:00

В 8:00 расскажем, как прошли Крещенские купания, обсудим новый проект автобусной сети, а также расскажем о бабушке, которая выходит на лед залива и продает пирожки рыбакам.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.