2020-01-20T05:03:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Как прошли Крещениские купания, что нового в автобусной сети Владивостока и почему пенсионерка продает пирожки на льду?

Эфир 20 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как прошли Крещениские купания, что нового в автобусной сети Владивостока и почему пенсионерка продает пирожки на льду?

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В 8:00 расскажем, как прошли Крещенские купания, обсудим новый проект автобусной сети, а также расскажем о бабушке, которая выходит на лед залива и продает пирожки рыбакам.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Все о шахматах и проходящем во Владивостоке турнире с гроссмейстером Сергеем Шиповым на радио "КП".

Скачать передачу [mp3, 40.0 МБ]
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