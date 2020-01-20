Как прошли Крещениские купания, что нового в автобусной сети Владивостока и почему пенсионерка продает пирожки на льду?
Эфир 20 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как прошли Крещениские купания, что нового в автобусной сети Владивостока и почему пенсионерка продает пирожки на льду?
В 8:00 расскажем, как прошли Крещенские купания, обсудим новый проект автобусной сети, а также расскажем о бабушке, которая выходит на лед залива и продает пирожки рыбакам.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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