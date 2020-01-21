21 Янв. 2020 2020-01-21T04:12:22+03:00

Эталон женской красоты, приморская школьница-герой и все о погоде на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

В течение всего эфира мы будем говорить об идеале женской красоты. Нашим слушателям мы предлагать описать идеальную женщину в пяти словах. А о том, как быть привлекательной внешне и чего не надо делать в погоне за идеалом нам расскажут специалисты по фитнесу, ЗОЖ и правильному питанию.

В 8:00 расскажем о семикласснице из Приморья, которая, рискую жизнью, спасла из горящего дома своего маленького брата, поговорим о погоде на наделю и обсудим планы по строительству аквапарка.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.