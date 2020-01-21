2020-01-21T04:12:16+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Отставка Юрия Чайки, борьба за титул чемпионки мира по шахматам и как достичь идеалов женской красоты

Эфир 21 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Отставка Юрия Чайки, борьба за титул чемпионки мира по шахматам и как достичь идеалов женской красоты

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В течение всего эфира мы будем говорить об идеале женской красоты. Нашим слушателям мы предлагать описать идеальную женщину в пяти словах. А о том, как быть привлекательной внешне и чего не надо делать в погоне за идеалом нам расскажут специалисты по фитнесу, ЗОЖ и правильному питанию.

В 9:00 поговорим о проходящем Международном шахматном турнире во Владивостоке, расскажем про мужчину, который три дня при -20 градусах грелся у костра на Камчатке, а также обсудим дальневосточника Юрия Чайку, который покинул пост Генпрокурора РФ.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Эталон женской красоты, приморская школьница-герой и все о погоде на радио "Комсомольская правда".

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