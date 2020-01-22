Об автобусах с главой управления транспорта Владивостока на радио "КП"
Эфир 22 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Об автобусах с главой управления транспорта Владивостока на радио "КП"
В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" в гостях Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока и Дмитрий Тройнич, главный специалист. Поговорим об автобусной реформе, новых трамваях и пересадочных тарифах.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
О "мусорной" реформе с зампредом правительства и об автобусах с главой управления транспорта Владивостока на радио "КП".