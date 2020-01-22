22 Янв. 2020 2020-01-22T06:31:36+03:00

Об автобусах с главой управления транспорта Владивостока на радио "КП" 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" в гостях Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока и Дмитрий Тройнич, главный специалист. Поговорим об автобусной реформе, новых трамваях и пересадочных тарифах.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.