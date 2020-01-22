Роль гормонов в фитнесе и как часто нужно проходить гормональную диагностику?
Эфир 22 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Роль гормонов в фитнесе и как часто нужно проходить гормональную диагностику?
В 9:00 эфире еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Гость - Екатерина Олеговна Спицына, руководитель школы женского здоровья в клинике "Асклепий”, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России. Тема: женский фитнес и ЗОЖ: роль гормонов, виды гормонов, важность регулярной диагностики.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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