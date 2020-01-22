22 Янв. 2020 2020-01-22T09:38:02+03:00

Роль гормонов в фитнесе и как часто нужно проходить гормональную диагностику? 00:00 00:00

В 9:00 эфире еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Гость - Екатерина Олеговна Спицына, руководитель школы женского здоровья в клинике "Асклепий”, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России. Тема: женский фитнес и ЗОЖ: роль гормонов, виды гормонов, важность регулярной диагностики.

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