2020-01-22T09:38:02+03:00
Больше ППравил
Евгений ШТЫГАЙЛОЮлия АХРИМОВА

Роль гормонов в фитнесе и как часто нужно проходить гормональную диагностику?

Эфир 22 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Роль гормонов в фитнесе и как часто нужно проходить гормональную диагностику?

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В 9:00 эфире еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Гость - Екатерина Олеговна Спицына, руководитель школы женского здоровья в клинике "Асклепий”, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России. Тема: женский фитнес и ЗОЖ: роль гормонов, виды гормонов, важность регулярной диагностики.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

О "мусорной" реформе с зампредом правительства и об автобусах с главой управления транспорта Владивостока на радио "КП".

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