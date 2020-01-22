22 Янв. 2020 2020-01-22T09:38:02+03:00

О "мусорной реформе" с зампредом правительства Приморья на радио "КП" 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморского края. Поговорим о неудачах старта "мусорной реформы", штрафах за невывоз мусора и перерасчете.

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