23 Янв. 2020 2020-01-23T05:43:35+03:00

Все о профессиях будущего с ректором ВГУЭС Татьяной Терентьевой на радио "КП" 00:00 00:00

В 9:00 в эфире радио "Комсомольская правда" гость - Татьяна Терентьева, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). Поговорим о профессиях будущего, ЕГЭ и престижных стажировках студентов.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.