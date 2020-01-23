2020-01-23T05:34:42+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Новый мост на Елену, чудом спасшаяся девочка и о погоде на выходные

Эфир 23 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Новый мост на Елену, чудом спасшаяся девочка и о погоде на выходные

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В 8:00 поговорим о строительстве нового моста на остров Елены, расскажем о девочке, которая провалилась в люк и чудом выжила, а также узнаем погоду на выходные.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Новый мост на Елену, чудом спасшаяся девочка и о погоде на выходные.

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