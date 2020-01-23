23 Янв. 2020 2020-01-23T05:34:42+03:00

Новый мост на Елену, чудом спасшаяся девочка и о погоде на выходные 00:00 00:00

В 8:00 поговорим о строительстве нового моста на остров Елены, расскажем о девочке, которая провалилась в люк и чудом выжила, а также узнаем погоду на выходные.

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