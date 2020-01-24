24 Янв. 2020 2020-01-24T04:02:58+03:00

Поздравляем Татьян и говорим о насущном на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

25 января все Татьяны будут отмечать свой профессиональный праздник. Мы решили поздравить всех прекрасных дам, которые носят это имя, а также выяснить: как они проводят этот день. Сегодня с 8:00 до 10:00 с нами в эфире будут известные Татьяны Приморья, которые вспомнят о своих студенческих годах.

В 8:00 поговорим о самой красивой женщине мира из Приморья, обсудим коронавирус и расскажем о том, зачем ОМОН наведался в здание «Приморского кондитера».

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.